Ad oggi sono in molti a sostenere che, la variante Inglese del Covid-19, sia estremamente più mortale. E’ davvero cosi?

E’ questa una delle principali domande che i nostri concittadini Italiani continuano a porsi quotidianamente in merito alle molteplici varianti emerse negli ultimi mesi. Sono tante, purtroppo, le notizie che circolano sul web nelle ultime settimane ma, di fatto, nessuna di queste risulta essere certa. Analizziamo quindi di seguito i dettagli delle singole varianti.

Nonostante sia stato ormai assodato che la variante di coronavirus isolata in Inghilterra sia decisamente più contagiosa, in realtà non c’è nessuna conferma che quest’ultima risulti essere ancor più letale.

Il 22 Gennaio, dopo aver appreso la notizia, Boris Johnson si è scatenato su Twitter associando questa variante ad una mortalità superiore. Nonostante i dati portino in questa direzione, il consigliere scientifico Patrick Vallance poche ore dopo ha leggermente corretto il tiro, affermando che si tratta ancora di evidenze del tutto parziali.

We have now learned that, in addition to spreading more quickly, the new variant of the virus may also be associated with a higher degree of mortality.

It is therefore more important than ever that we all follow the rules and stay at home, protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 22, 2021