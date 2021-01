Vodafone sta proponendo delle interessanti offerte per la linea fissa e mobile. Nel caso delle promozioni per l’utenza mobile, l’operatore rosso ha pensato a dei pacchetti tutto-incluso a prezzi davvero vantaggiosi. L’offerta per la linea fissa, invece, prevede sia soluzioni in Fibra che nella modalità Fibra + Mobile, con una SIM che offre Giga aggiuntivi per navigare in Internet dal proprio smartphone.

Diamo un’occhiata alle offerte disponibili.

Vodafone, offerte molto convenienti per casa e mobile

Attualmente, queste sono le migliori promozioni disponibili per la linea fissa:

Vodafone Fibra offre chiamate verso tutti i numeri nazionali, modem con il software intelligente Wi-Fi Optimizer, navigazione illimitata alla massima velocità disponibile (fino ad 1 Gbps in download) al costo di 29,90 euro al mese.

Vodafone Fibra + Wi-Fi Portatile che, ai servizi previsti dall’offerta Vodafone Fibra, aggiunge una SIM dati con 150 GB di traffico dati al mese . Il tutto per 33,90 euro al mese.

che, ai servizi previsti dall’offerta Vodafone Fibra, aggiunge una . Il tutto per 33,90 euro al mese. Vodafone Fibra + Mobile, in questo caso offre una SIM con chiamate, GB ed SMS illimitati a 39,90 euro al mese.

Di seguito, invece, le migliori promozioni per l’utenza mobile: