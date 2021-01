Hai bisogno di attivare una nuova offerta telefonica perché quella attuale è piuttosto cara o non ti ha pienamente soddisfatto? Che sia per la linea fissa o quella mobile, Vodafone ha la soluzione giusta per te. Pieno di Giga, tanti minuti ed SMS per tenerti in contatto con le persone a te più care e tutti i vantaggi della fibra, per uno streaming fluido e veloce e download in un batter d’occhio. Ecco le migliori offerte Vodafone da attivare oggi.

Vodafone, le nuove offerte fisso e mobile spiazzano la concorrenza

Partiamo dalle offerte dedicate all’utenza mobile. L’operatore rosso sta sia offrendo tariffe 5G che 4G, con prezzi super vantaggiosi anche per chi proviene da un altro operatore. Le offerte sono le seguenti:

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition si rivolge ad alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS. Questa include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Vodafone Happy Black incluso a tempo indeterminato senza costi aggiuntivi (anziché 1,99 euro al mese) per 9,99 euro al mese.

ha la durata di due mesi. Il costo dell’offerta è di ed include minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati di traffico internet 5G. Vodafone Special Giga 70+30 , rivolta a chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca. L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali internazionali e 100 GB di traffico dati 4G per 9,99 euro al mese.

, rivolta a chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca. L’offerta include verso tutti i numeri nazionali internazionali e di traffico dati 4G per 9,99 euro al mese. Vodafone Special 50 Digital Edition, rivolta a chi passa a Vodafone da MVNO. L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali internazionali e 50 GB di traffico dati 4G per soli 7 euro al mese.

Passiamo adesso alle offerte per la casa. Attualmente, queste sono le migliori promozioni disponibili:

Vodafone Fibra offre chiamate verso tutti i numeri nazionali, modem con il software intelligente Wi-Fi Optimizer, navigazione illimitata alla massima velocità disponibile (fino ad 1 Gbps in download) al costo di 29,90 euro al mese.