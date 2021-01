A giugno, Google ha completamente ridisegnato la sua app Foto con una navigazione più semplice. Il nuovo design é molto evidente su smartphone, ma anche il sito Web ha ottenuto alcune modifiche. Google Foto è stato ora ottimizzato per tablet Android con un’interfaccia che sfrutta meglio gli schermi di grandi dimensioni.

In precedenza, l’interfaccia utente del tablet era quella presa da smartphone con una barra inferiore che copriva l’intera larghezza del display anche se tutte e tre le schede erano posizionate al centro. Sono state apportate poche modifiche per utilizzare la proprietà extra. La nuova interfaccia ottimizzata inizia con la barra superiore che aggiunge un campo di ricerca, anche se la sua posizione dipende dall’ampiezza dello schermo.

Android potrá sfruttare la nuova interfaccia di Google Foto

Su quelli di dimensioni medio-piccole, il campo è a destra accanto all’immagine del tuo profilo e all’icona Cast, mentre i dispositivi più grandi vedono il campo a sinistra accompagnato da un pulsante “Carica” che apre i file di sistema. Una barra di ricerca sempre presente evita in qualche modo la seconda sezione dell’app. Pertanto, la versione per tablet di Google Foto rinomina quel campo da “Cerca” a “Esplora”.

Parlando di come spostarsi nell’app, la barra inferiore è sostituita da una guida di navigazione sul bordo sinistro. Dopo la scheda principale “Foto” e il suddetto “Esplora”, viene visualizzato “Condivisione” che non si trova più nell’angolo in alto a sinistra. Un grande cambiamento vede un rapido accesso “Sul dispositivo”, oltre a Utilità, Archivio e Cestino. Questa versione ottimizzata per tablet di Google Foto per Android sembra essere giá disponibile. Nel frattempo, l’app iOS deve ancora essere aggiornata.