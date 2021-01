Fortnite, se hai acquistato questa skin puoi ottenere il rimborso

La scorsa settimana, Epic Games ha rilasciato delle nuove skin Terminator per Fortnite, ma sta adesso offrendo un rimborso a tutti coloro che hanno acquistato la skin T-800. Per quale motivo?

Beh, il sito Web ufficiale di Fortnite indicava che la skin era accompagnata dalla emote Cyberdyne Salute. Non è stato proprio così, e ciò è bastato a far suscitare alcune lamentele da parte dei giocatori. A tal proposito, l’account Twitter ufficiale di Fortnite Status di Epic ha riferito che i giocatori potranno richiedere il rimborso della skin direttamente in-game. Non è stata indicata una data specifica in cui i giocatori potranno richiedere il rimborso per l’acquisto effettuato, ma dovrebbe essere possibile a partire da questa settimana. Ecco il Tweet di Fortnite Status:

We corrected an error on https://t.co/xlIk0X9a5H that the T-800 Outfit included a built-in Emote. If you’d like a refund, you’ll be able to make one using the in-game flow (no refund token needed) starting next week. Be on the lookout for an in-game notification next week. pic.twitter.com/HjTrpbU0jf — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 22, 2021

L’emote Cyberdyne Salute ha lo scopo di evocare i momenti finali del T-800 in Terminator 2: Judgment Day, dove il personaggio ha fatto un bagno di acciaio fuso per assicurarsi la propria distruzione e proteggere il futuro. Il trailer originale pubblicato da Epic Games che annunciava il contenuto presentava un omaggio a quel momento, ma questa volta, T-800 viene fermato da Jonesy, che lo trascina nel mondo di Fortnite per ottenere il suo aiuto.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ha un tema incentrato sui più grandi cacciatori del multiverso. T-800 e Sarah Connor sono gli ultimi “cacciatori” aggiunti in questa stagione, dopo Din Djarin (The Mandalorian), Kratos (God of War), Master Chief (Halo) e Predator. Ci sono state numerose voci sui futuri cacciatori, inclusa Lara Croft. Epic Games ha costantemente aggiunto nuove skin da quando la stagione è iniziata, quindi non dovremmo aspettare a lungo per vedere quale personaggio approderà nel mondo di Fortnite.