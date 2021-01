Il nuovo anno inizia sulla scia di quello precedente in casa TIM. Anche per i giorni a venire, il provider italiano vuole fare breccia nel pubblico degli utenti più giovani. La classica promozione Young, in tal senso, viene riproposta in una veste speciale. Attraverso il sito internet del gestore o anche negli store ufficiali sul territorio italiano è possibile attivare la ricaricabile TIM Young Student Edition.

TIM, per gli under 25 la nuova tariffa con 40 Giga e tanti extra

La promozione speciale di TIM prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta è di 11,99 euro. Non sono previste, inoltre, spese di attivazione della SIM per coloro che attivano l’offerta attraverso i canali internet di TIM.

Proprio come nelle precedenti occasioni, la ricaricabile di TIM si rivolge in maniera prioritaria ad una determinata fascia di clienti. In questa circostanza, la Young Student Edition potrà essere opzionata dagli abbonati con età uguale o inferiore 25 anni.

Con la Young Student Edition arrivano anche una serie di omaggi e di regali per gli abbonati. In primo luogo, gli abbonati avranno accesso gratuito al servizio TIMmusic Platinum per sei mesi. La connessione internet nelle principali app di streaming musicale, come per le chat ed i social non prevede, invece, consumo dei Giga.

Non sono previsti consumi per il traffico internet nemmeno per le app dedicate alla didattica online. Su app come Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Microsoft Office sarà quindi possibile navigare senza limiti.