L’operatore ho. Mobile ha recentemente lanciato nel mercato la sua nuova offerta ricaricabile ho. 7.99 100 Giga, indirizzata ai nuovi clienti che provengono da alcuni operatori virtuali.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato molto dell’operatore virtuale di Vodafone Italia a causa dell’attacco hacker che ha colpito i dati di oltre 2 milioni di utenti. Per questo motivo molti clienti stavano pensando di andarsene.

Ho.Mobile: nuova offerta con 100 Giga a meno di 8 euro al mese

Questa nuova offerta mette a disposizione degli utenti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile e 100 Giga finì in 4G con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al prezzo di 7.99 euro al mese.

Non è previsto alcun costo di attivazione, però il nuovo cliente dovrà effettuare una ricarica minima per il pagamento del primo mese anticipato. Il costo della nuova SIM è di 99 centesimi di euro. L’offerta ho. 7,99 100 Giga è attivabile da FastWeb e da alcuni Operatori Virtuali come PosteMobile, Digi Mobil, LycaMobile, NT Mobile, Optima Mobile. Questa offerta sicuramente non è attivabile da Iliad, Tim, Vodafone, WindTre, Very Mobile.

Come al solito, teniamo a sottolineare che questa non è l’unica offerta presente nel portafoglio dell’operatore, se andrete a visitare il suo sito ufficiale, troverete sicuramente un’offerta che fa per voi. Vi ricordo inoltre, che se siete stati colpiti dall’attacco dovreste essere stati avvisati tramite un SMS dall’operatore, che permetterà voi di richiedere un nuovo numero seriale della vostra SIM, per evitare qualsiasi spiacevole equivoco.