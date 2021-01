Il volantino Trony nasconde al proprio interno splendide offerte con le quali gli utenti possono misurarsi, nell’idea di riuscire a spendere sempre il meno possibile sull’acquisto di uno smartphone o di un prodotto di tecnologia generale, anche se non potranno raggiungerle dal divano di casa.

Come molto spesso accade quando parliamo dell’azienda, la campagna promozionale è stata resa disponibile in esclusiva presso i negozi fisici, in particolare quelli dislocati nelle regioni Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Piemonte, con l’aggiunta del paese di Affi. La validità del volantino è fissata al 27 gennaio 2021, con possibilità di fruire della rateizzazione senza interessi, nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro.

Trony: quali sono gli sconti da non perdere

Con Trony gli utenti possono accedere a tantissimi prodotti di tecnologia generale, di conseguenza sarà possibile mettere le mani anche su terminali di fascia altissima, del calibro di Samsung Galaxy S20+, Galaxy S20 FE o Galaxy S20 Ultra 5G, spendendo cifre che non superano i 1000 euro complessivi.

Volendo invece virare verso soluzioni più economiche, ecco allora arrivare i vari LG K42, Oppo Reno 4Z, Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi Note 9 pro o Motorola E6 Play, per i quali la spesa non andrà oltre i 300 euro di listino previsti appunto per l’ultimo Oppo Reno 4Z.

Il volantino Trony risulta essere disponibile in esclusiva assoluta sul nostro articolo, lo trovate nel dettaglio qui sotto tra le pagine inserite come galleria fotografica.