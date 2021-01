Carrefour non abbandona assolutamente l’ottima strada intrapresa nel corso delle precedenti settimane, riuscendo a soddisfare pienamente le aspettative dei consumatori che vogliono ancora oggi cercare di spendere sempre meno sull’acquisto della tecnologia generale.

Il rinnovo della campagna promozionale passa per sconti ad hoc per gli utenti che vogliono acquistare smartphone, senza pretendere prestazioni a livelli estremi, poiché la cifra massima da spendere corrisponderà a soli 329 euro, ma allo stesso tempo sarà in grado di garantire ottimi risultati. Gli acquisti, come accade di solito, possono essere completati solamente presso i negozi sparsi per il territorio, con possibilità di richiedere un finanziamento in 20 rate a Tasso Zero, nel momento in cui verranno superati i 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour: tutti i migliori prezzi in circolazione

I migliori prezzi del volantino Carrefour passano sicuramente dall’ottimo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo la propria arma vincente, infatti garantisce connettività 5G e prestazioni all’altezza, dietro il pagamento di 329 euro.

In alternativa gli utenti potranno affidarsi a Samsung Galaxy A31, in vendita a 229 euro, Motorola G9 Plus a 199 euro, Oppo A53s a 169 euro, TCL 10 Se a 149 euro o Xiaomi Redmi 9AT a soli 99 euro.

Il volantino Carrefour lo abbiamo riassunto direttamente nelle pagine che trovate inserite qui sotto, in tal modo potrete comunque raggiungere i migliori sconti in circolazione e potrete pensare di scoprire nel dettaglio i singoli prezzi che l’azienda ha pensato appositamente per voi.