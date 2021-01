Gli sconti del volantino Unieuro sono sicuramente tra i più interessanti del periodo corrente, poiché riescono ancora una volta ad avere la meglio sulle aspettative dei consumatori, pronti a spendere il meno possibile sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

Il risparmio è alla portata di ognuno di noi, a partire ad esempio dal sito ufficiale di Unieuro, qui sarà possibile approfittare degli stessi identici sconti, riuscendo nel contempo a godere di prezzi bassi e complessivamente economici, ma sopratutto della spedizione gratuita diretta presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettiva (senza vincoli sulle categorie merceologiche).

Unieuro: il volantino riserva grandissime sorprese

La fascia alta viene coinvolta nella campagna promozionale a partire dagli ottimi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, proposti al pubblico a 999 euro in versione sbrandizzata, sino a scendere agli Xiaomi Mi 10T Pro, prodotti di buonissima qualità generale, il cui prezzo di vendita non rispecchia l’effettiva qualità, sono infatti necessari solamente 549 euro per il suo acquisto.

Gli altri smartphone effettivamente in promozione da Unieuro rientrano ugualmente nella fascia media della telefonia mobile, non mancano quindi Asus ZenFone 7, Oppo Reno 4Z 5G, Huawei Y6p, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche Oppo A15 dai prezzi che non vanno oltre i 300 o i 400 euro.

Il volantino Unieuro lo potete trovare nel dettaglio direttamente qui sotto, incluso nel nostro articolo come galleria fotografica (aprite le immagini per l’alta definizione).