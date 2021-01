Vodafone: nuove offerte ma solo per chi rientra, si arriva fino a 100GB

Ad oggi non è di certo impossibile trovare un nuovo gestore che possa soddisfare le nostre esigenze dal punto di vista dei contenuti e del prezzo di una promo telefonica mobile. Vodafone è sicuramente il leader delle classifiche non solo in Italia ma in Europa in generale, anche se qualcuno sarebbe stato in grado di rendergli la vita più complicata del solito.

Iliad starebbe portando via al noto provider tantissimi utenti, soprattutto grazie alle sue offerte che costano poco ed offrono tantissimo. Il motivo in questione ha spinto Vodafone a provare a recuperare diversi ex utenti, semplicemente proponendo nuove promo. Queste sono davvero interessanti visto che arrivano fino a 100 giga con pochi euro.

Vodafone, ecco tutte le migliori offerte per rientrare nel regno del gestore più famoso

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga