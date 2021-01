Il palinsesto delle offerte 4G è ricco e diversificato sia in chiave MVNO che per i gestori reali di telefonia mobile. La corsa ai Giga è partita sin dall’avvento di Iliad in Italia ed ha proseguito il suo naturale iter nel corso del tempo. Al 2021 ci si trova di fronte a tariffe da 4,99 euro al mese concesse da un nuovo operatore che ben bilancia l’esigenza di navigazione veloce con i costi fissi mensili. Ecco quella che a nostro avviso potrebbe essere la promo migliore di questo inizio anno.

Offerte 4G: scoperta la migliore al minor costo possibile

L’operatore che più di tutti si sta distinguendo nel panorama nazionale delle tariffe 4G è sicuramente Very Mobile, virtuale nato per volontà della joint venture WindTre. Sta regalando proposte sensazionali con la nuova versione dell’offerta valida fino a fine Gennaio 2021.

Con meno di 5 Euro al mese ci si porta a casa un bundle formato da minuti illimitati, SMS illimitati e 30 Giga. La navigazione è di rango 4G LTE con hotspot incluso per condividere la rete mobile con tutti i dispositivi esterni aventi chip WiFi. Anche in Europa sarà possibile navigare con il roaming UE già incluso per un totale di ben 2,88 Giga al mese. Si può attivare direttamente online o presso i punti vendita autorizzati dal gestore.

Nelle opzioni disponibili si trovano inclusi anche i servizi Ti ho Cercato e RingMe a costo zero oltre che le chiamate LTE in alta qualità tramite la tecnologia VoLTE.

Chi cerca qualcosa in più può anche contare sull’offerta Very 6,99 che al costo indicato offre ben 100 Giga di traffico dati insieme a contenuti illimitati per minuti ed SMS.

Ambedue le tariffe sono rivolte a chi proviene da Iliad, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).