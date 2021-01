LG conferma ancora una volta la propria posizione dominante nel mercato dei monitor premium, riuscendo a presentare al CES 2021 di Las Vegas, tenutosi in forma digitale, la nuova serie Ultra. Tutti i prodotti sono progettati appositamente per i gamer, professionisti in ambito tech e artisti digitali, per un’esperienza superiore in termini di produttività e di intrattenimento.

Tutti i prodotti saranno commercializzati anche in Italia nel corso del 2021, a prezzi non ancora comunicati, tuttavia data la fascia di mercato è facile attendersi una richiesta complessivamente elevata, e di livello decisamente superiore alle aspettative.

LG: ecco i nuovi modelli “Ultra”

1 su 2