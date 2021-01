Lo scorso novembre sono emersi in rete alcuni brevetti registrati da LG nei quali apparivano nuovi smartphone particolarmente interessanti per il loro design rivoluzionario. Uno dei dispositivi apparsi nei documenti depositati dall’azienda ha attirato l’attenzione in maniera non indifferente poiché dotato di un display arrotolabile. Lo smartphone in questione, attualmente indicato con i nomi LG Rollable ed LG Slide, si è mostrato nuovamente in alcune immagini che permettono di conoscerne le dimensioni del display.

LG Rollable: alcune foto recentemente emerse mostrano dimensioni e risoluzione del display del dispositivo!

Lo smartphone arrotolabile ideato da LG potrebbe essere lanciato dall’azienda nel mese di marzo 2021. Il dispositivo potrebbe dar inizio a una nuova tendenza, quella degli smartphone con display retrattile, che potrebbe riscuotere un buon successo accostandosi così a quella degli smartphone pieghevoli attualmente molto apprezzati.

Le indiscrezioni trapelate circa lo smartphone pensato da LG non sono numerose e le specifiche restano ancora quasi del tutto ignote, fatta eccezione per le dimensioni del display che sono state recentemente svelate da alcune immagini.

Da quanto carpito dalle immagini diffuse in rete e riportate dal portale LetsGoDigital, lo smartphone LG Rollable sarà costituito da un pannello da 6,8 pollici in grado di raggiungere nella sua massima estensione i 7,4 pollici. Oltre alle dimensioni del display, le foto hanno permesso di conoscere anche alcuni dettagli sulla risoluzione del display offerta. In base a ciò pare che LG permetta di ottenere una risoluzione di 1080 x 2428 pixel con pannello non esteso e una risoluzione di 1600 x 2428 pixel quando del tutto aperto.