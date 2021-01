Cat Scanner è l’applicazione definitiva che permette agli utenti di identificare la razza del proprio gatto in maniera precisa ed affidabile. Il funzionamento di quest’ultima è quindi molto semplice; secondo quanto descritto dagli sviluppatori, basterà caricare una foto oppure un video per scoprire in tempo reale a quale razza appartiene il vostro gatto. L’app permette di riconoscere anche le razze miste.

Cat Scanner, però, non si limita alla sola realizzazione di un modello su misura che riconosce la razza dei felini di casa. Quest’ultimo offre al suo interno anche un sistema di condivisione che permette di condividere e scambiarsi immagini e video di gatti all’interno di una delle community più grandi di sempre pensata su misura per gli amanti di queste piccole palle di pelo.

L’app offre inoltre un complesso sistema di Gamification. Proprio come accade in Pokemon Go, gli utenti di Cat Scanner potranno ottenere dei reward catturando attraverso la fotocamera del proprio Smartphone tutte le razze di gatti presenti all’interno del sistema.

Cat Scanner: ecco le razze identificate dall’applicazione

Cat Scanner si basa quindi sul Machine Learning. Gli sviluppatori, di fatto, sono riusciti ad allenare un modello capace di identificare in maniera estremamente precisa circa 60 razze diverse. Ecco di seguito quanto affermato dagli sviluppatori stessi:

“L’applicazione Cat Scanner identifica attualmente circa 60 diverse razze di gatti, comprese tutte le razze riconosciute ufficialmente dalla Fédération Internationale Féline (FIFe) e anche alcune altre! La nostra banca dati completa con informazioni e immagini di tutte le razze di gatti (comprese quelle non ufficiali) è accessibile anche completamente senza scansione!”

