Continuano le conseguenze dopo il caso del furto dati per i clienti di ho.Mobile. Non solo la disavventura e i disagi per chi ha deciso di rimanere con l’operatore nonostante tutto. Oggi anche chi ha deciso di passare a un altro operatore non se la sta passando bene. Infatti WindTre sta bloccando tutte le portabilità dei numeri provenienti dall’operatore virtuale di Vodafone.

Furto dati ho.Mobile: WindTre decide di bloccare tutte le portabilità

A seguito della conferma del furto dati che hanno subito i clienti di ho.Mobile, anche gli altri operatori stanno iniziando ad adottare misure protettive. Il ghiaccio lo rompe WindTre che, con un comunicato ufficiale, ha bloccato tutte le offerte in portabilità da ho.Mobile.

Quindi per ora strada chiusa per tutti coloro che volevano scappare da ho.Mobile a WindTre. Quest’ultima però ci tiene a specificare che la decisione è stata presa proprio per proteggere quei clienti che hanno subito un furto. “Al fine di contrastare possibili usi fraudolenti da parte di persone non autorizzate, ti informiamo che da questo momento e fino a nuova comunicazione le offerte GO dedicate ai clienti ho.Mobile sono sospese in sottoscrizione”, è il messaggio che compare sul sito ufficiale WindTre. Inoltre con molta onestà dichiara: “[…] È giusto che tu sappia che il tuo gestore ha previsto la possibilità di cambiare gratis SIM a tutti i clienti, impattati o meno dal furto dati”.

Le offerte WindTre in oggetto sono le Go 50 Fire, Go 100 Fire Easy Pay e Smart Pack & Go Star+. Queste potranno essere sottoscritte solo dai clienti provenienti da Kena Mobile e Iliad.

Quali sarebbero i rischi in portabilità per i clienti ho.Mobile

Uno dei rischi più probabili in questi casi è lo “Sim Swap” e WindTre lo sa bene. Un malintenzionato potrebbe fare richiesta di portabilità per ottenere accesso al numero di telefono della vittima. I rischi sono diversi e alcuni risultano simili ai servizi vas.

Ad ogni modo ho.Mobile, per risolvere questo reato, ha predisposto che tutti i clienti possano cambiare gratuitamente la loro sim recandosi presso un negozio autorizzato.