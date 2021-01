Google Maps per Android si aggiorna davvero di continuo nell’ultimo periodo e, come da titolo, l’ultima funzione potrebbe tornarti davvero molto utile. La suddetta è stata resa disponibile in India a dicembre, ed è stata distribuita anche negli altri mercati nell’ultimo periodo, anche nel nostro Paese. Questa consiste nel poter scegliere una lingua differente da quella che abbiamo impostato a livello di sistema. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Google Maps si aggiorna: ecco come poter cambiare la lingua dell’app senza doverla cambiare nel sistema

Per poter usufruire di questa nuova funzione all’interno dell’applicazione per Android, sarà necessario cliccare sull’avatar del proprio account e successivamente andare su Impostazioni, e poi Lingua dell’app. Una volta che abbiamo scelto quella che più ci aggrada, ogni elemento dell’interfaccia utente sarà in automatico adattato alla nuova lingua, ovvero impostazioni, didascalie, barra inferiore e molto altro ancora. Ovvio che, la modifica, non sarà concernente il nome dei luoghi o delle località, i quali continueranno a rimanere inalterati.

La possibilità di poter cambiare l’idioma all’app è stata implementata mediante un aggiornamento del lato server. Quindi, tutto coloro che non hanno ancora ricevuto questo aggiornamento, dovranno aggiornare Maps all’ultima versione e aspettare.

È cosa buona e giusta ricordare che l’anno scorso di Google Maps si è chiuso con l’attesissima Modalità Guida di Assistant negli Stati Uniti. Questa funzionalità porta in dote una UI completamente ridisegnata e maggiormente integrata con l’Assistente Google. Il suo studio è avvenuto principalmente per ridurre al minimo le distrazioni alla guida.