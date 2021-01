Grandissimo risparmio per gli utenti che decideranno di collegarsi al sito Coop e Ipercoop per completare gli acquisti, sono in arrivo prezzi molto più bassi del normale e con i quali sarà possibile raggiungere un ottimo sconto complessivo.

Il volantino nasce per essere disponibile solamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che gli stessi sconti non risulteranno essere fruibili nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale. Per agevolare l’acquisto da parte degli utenti, Coop e Ipercoop hanno giustamente pensato di attivare la spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine superiore ai 19 euro (senza vincoli particolari).

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire le nuove offerte Amazon e tutti i codici sconto.

Coop e Ipercoop: tutti gli sconti attivi oggi

Gli sconti di Coop e Ipercoop sono abbastanza interessanti, grazie sopratutto alla presenza di un incredibile Samsung Galaxy S20+, il top di gamma del 2020 della serie Galaxy, in vendita nel periodo corrente a 799 euro, una cifra di tutto rispetto ed abbastanza conveniente.

Volendo invece puntare a qualcosa di ancora più competitivo e costoso, potrete decidere di acquistare un LG Wing di ultima generazione, lo smartphone con il display rotante, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1190 euro.

Più economici sono invece i vari iPhone SE 2020, Huawei P30 new edition, Huawei P Smart 2021 o Xiaomi Mi 10T, le cifre finali necessarie per l’acquisto non superano i 489 euro complessivi. Per avere un’idea del volantino discusso nel nostro articolo, potete decidere di aprire le pagine che trovate sul sito.