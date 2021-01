Il volantino Unieuro viene a tutti gli effetti definito come il più pazzo del 2021, rappresenta il punto perfetto per ripartire in un anno che dovrebbe rappresentare il rilancio per milioni di consumatori, con prezzi molto più bassi del normale.

La soluzione attualmente disponibile può essere fruita sia in negozio (senza distinzioni per quanto riguarda la regione di appartenenza o quant’altro), che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, è sempre importante ricordare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, solo nel momento in cui verrà effettuato un ordine del valore superiore ai 49 euro, in caso contrario verrà richiesto il versamento di un piccolissimo contributo.

Unieuro: le offerte del volantino sono senza precedenti

Il volantino Unieuro riserva agli utenti una campagna promozionale con la quale confrontarsi per cercare di raggiungere l’acquisto di innumerevoli prodotti, come ad esempio Xiaomi Mi 10T Pro, l’ultimo top di gamma con display IPS LCD e processore Qualcomm Snapdragon 865+, in vendita a soli 549 euro, senza dimenticarsi dei più quotati Huawei P30 Pro (anche se ormai disponibile da qualche tempo), oppure l’incredibile Samsung Galaxy S20 Ultra, acquistabile a poco meno di 1000 euro.

Non mancano prodotti più economici, come Realme 7 Pro, Huawei P Smart Pro, Huawei P40 Lite E, Oppo Reno 4Z, Motorola G 5G Plus, Huawei P Smart 2021 o Wiko Y61, tutti in vendita ameno di 299 euro.

Il volantino può essere sfogliato aprendo subito queste pagine dirette al sito ufficiale.