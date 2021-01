Alcuni trucchi WhatsApp vengono svelati mal volentieri da amici e parenti. Usarli significa ottenere un vantaggio tecnico rispetto al semplice uso delle chat e degli strumenti di condivisione. Per gli utilizzatori delle versioni Android ed iOS si confermano nuove possibilità d’uso con quelli che sono i due segreti che tutti dovrebbero conoscere per prendere il pieno controllo dell’applicazione. Ecco quali sono.

Ecco i migliori due trucchi per WhatsApp che dovresti conoscere

Accediamo a WhatsApp ogni giorno puntualmente. Chat, messaggi di gruppo, foto, video, audio e documenti. Tutto in un unico posto. Non potrebbe essere un vantaggio avere una sorta di cassetta di sicurezza per le informazioni più importanti? Esistono gli starred messages ma basta una svista per cancellare tutto irrimediabilmente.

Il primo trucco proposto passa per la creazione di un cloud WhatsApp che realizza uno spazio personale sempre disponibile per tutti i messaggi ed i contenuti digitali. Per portare a termine l’operazione basta creare un gruppo, inserire un secondo contatto e successivamente eliminarlo rimanendo amministratori ed unici utenti attivi. In tal modo si potranno salvare tutti i contenuti desiderabili compresi documenti. Un ottimo modo per avere un salvadanaio di informazioni categorizzate. E ne possiamo creare più di uno a seconda delle proprie necessità.

Il secondo trucco è relativo a WhatsApp Android ed alla possibilità che esiste di inviare foto in alta qualità senza scendere ai compromessi imposti dalla piattaforma. Tramite l’app esterna iBooks possiamo scegliere la foto da inviare dalla Galleria e salvarla in formato PDF. Si manterrà la massima qualità e la massima compatibilità con un invio predisposto in sicurezza per ogni dispositivo.