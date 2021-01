Vodafone inizia con il botto il nuovo anno. Il provider inglese preme sull’acceleratore già a partire da questo mese di Gennaio e mette a disposizione dei nuovi clienti una serie di iniziative low cost. Tra queste spiccano per importanza la Special Giga 50 e la Special Giga 100. Le tariffe, in linea con le precedenti settimane, saranno a disposizione del pubblico che effettua la portabilità da altro gestore.

Vodafone, partenza con il botto per il 2021: ecco due tariffe imperdibili

Per quantità di consumi e prezzo, la promozione maggiormente popolare di Vodafone si conferma la Special 100 Giga. Gli abbonati che si affidano a questa tariffa avranno chiamate senza limiti, SMS illimitati ed anche 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo che i clienti dovranno opzionare per il rinnovo è di soli 9,99 euro.

Se la Special 100 Giga non rappresenta una soluzione ideale per i propri consumi, Vodafone assicura una valida alternativa in Special 50 Giga. Il pubblico che sceglie questa iniziativa avrà chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto è di 7,99 euro ogni mese.

Gli utenti che vorranno attivare queste tariffe, sono chiamati solo all’aggiunta di un contributo una tantum di 10 euro.

Ricordiamo che la portabilità del numero resta di fondamentale importanza per queste due offerte di Vodafone, rivolte ad ex clienti o abbonati di altri gestori. Per l’attivazione è necessario chiedere informazioni in uno store ufficiale. I clienti attuali di Iliad potranno attivare le due offerte anche attraverso il sito ufficiale del provider inglese