Le offerte del volantino Trony fanno davvero paura a MediaWorld, la nuova campagna promozionale raccoglie una serie di sconti e di prezzi molto più bassi del normale, anche se limita le disponibilità a determinati punti vendita sul territorio nazionale.

Avete capito bene, come molto spesso accade anche da Euronics, in questo caso l’accesso alle offerte sarà limitato solo per gli utenti che potranno recarsi personalmente presso i punti vendita presenti nella regione Calabria, non altrove in Italia o comunque online sfruttando l’e-commerce aziendale. Il risparmio è notevole per tutti, grazie anche alla presenza di garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre dove avete completato l’acquisto.

I codici sconto Amazon non scherzano, li trovate gratis direttamente sul nostro canale Telegram per risparmiare al massimo.

Trony: tutte le offerte migliori del periodo

Risparmiare è davvero molto più semplice del previsto, anche ad esempio su prodotti dalla qualità estremamente elevata, come gli ultimi Oppo Reno 4 Pro, disponibile all’acquisto a 699 euro, oppure iPhone XR, in vendita al giorno d’oggi, grazie alla presenza di modelli più recenti, a 599 euro.

Chiaramente sono disponibili anche soluzioni ancora più economiche, con le quali gli utenti non spenderanno più di 300 euro, basti pensare a Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A30s, LG K22, LG K42 e Oppo A73 (solo per citarne alcuni).

Tutte le soluzioni elencate nell’articolo sono riassunte nel dettaglio direttamente nelle pagine che trovate poco sotto, ricordandone però la limitatezza a determinati punti vendita in Italia, in particolare in Calabria, e sopratutto all’assenza sul sito ufficiale dell’azienda stessa.