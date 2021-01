Sconti a non finire nel volantino Bennet più inaspettato ed incredibile degli ultimi mesi, una soluzione perfetta che può sicuramente avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, senza dover minimamente richiedere sforzi particolarmente elevati.

La campagna promozionale discussa nell’articolo risulta essere disponibile nei negozi sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari, se non l’impossibilità di godere degli stessi identici sconti online sul sito ufficiale. Per completare gli acquisti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, anche perché potrete poi fruire della garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: tutte le nuove offerte del momento

Tra le offerte attivate da Bennet si possono scovare occasioni decisamente interessanti, anche se tutte legate al mondo Apple, infatti l’attenzione dell’azienda pare essersi interamente riversata verso il brand di Cupertino, proponendo al pubblico soluzioni relativamente economiche. Tra queste spicca sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone il cui prezzo non va oltre i 599 euro attuali, a causa sopratutto della presenza sul mercato del nuovo modello, l’iPhone 12; la versione commercializzata è con 64GB di memoria interna.

In aggiunta, dopo aver scelto il dispositivo mobile, sarà possibile mettere le mani anche sul tablet, in particolare Apple iPad con display da 10,2 pollici, con 32GB di memoria integrata e solo WiFi (non presenta quindi lo slot per la SIM). Il suo prezzo di vendita è di soli 299 euro.

Tutti gli altri sconti inclusi direttamente nel volantino Bennet li potete sfogliare tra le pagine che abbiamo inserito nell’articolo.