Netflix è in assoluto la piattaforma di streaming video migliore che ci sia in questo momento. Possiamo trovare davvero di tutto: serie TV, film, documentari e cartoni animati, e le probabilità di annoiarci rasentano lo zero. Molti utenti nella fase di lockdown hanno guardato numerose serie TV, facendo sì che gli ascolti arrivassero decisamente alle stelle. Di fatto, le fiction sono il materiale più visualizzato sulla piattaforma statunitense, e oggi ne parleremo ampiamente tramite tre serie TV spettacolari: Stranger Things, Lucifer e The Order. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità a riguardo.

Stranger Things, Lucifer e The Order: le ultime novità di Netflix che stanno per arrivare

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. La serie ambientata negli anni 80 ha stregato letteralmente tutti i telespettatori, tanto da essere considerata dalla maggior parte di loro una delle migliori serie TV di sempre. A causa dell’emergenza sanitaria c’è stata una frenata brusca delle riprese, ma stando a delle foto che stanno postando i protagonisti su Instagram, le suddette sono ricominciate e la quarta stagione dovrebbe tornare nel corso del 2021.

Continuiamo parlando di Lucifer. Anche qui parliamo di una serie TV che è considerata tra le migliori di sempre, anche se ci sono state alcune frizioni in merito. Ebbene sì, si era quasi deciso di interrompere la produzione di Lucifer, ma le proteste dei fan hanno fatto sì che si producesse una quinta e addirittura una sesta stagione. È ancora un mistero se ci sarà la settima, ma probabilmente non dovrebbe arrivare.

Infine, concludiamo con The Order. La serie ha riscosso un buon successo, ma nonostante ciò è stata interrotta bruscamente alla seconda stagione, concludendo così il suo ciclo narrativo. Dunque, per quanto riguarda questa serie, questa è la vera novità.