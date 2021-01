Esselunga è impazzita, prova a convincere gli utenti a tornare ad acquistare tecnologia, nonostante l’abbuffata natalizia, con una nuovissima offerta tech nella quale è riuscita a concentrare uno sconto mirato e fortemente interessante, applicato sulla Xiaomi Mi Band 5.

Data la natura della campagna promozionale oggetto dell’articolo, è bene ricordare che gli acquisti dovranno necessariamente essere completati in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, entro e non oltre il 13 gennaio 2021. Come al solito, le scorte sono limitate, di conseguenza anche se vi doveste recare entro il tempo limite, potreste non trovare disponibilità del prodotto desiderato.

Esselunga: in cosa consiste l’offerta

L’offerta lanciata da Esselunga affonda interamente le proprie radici nella Xiaomi Mi Band 5, un prodotto di grandissimo spessore, nonostante un prezzo esiguo; è proprio questa la sua potenzialità, l’essere in grado di fornire prestazioni superiori alla media, senza richiedere un esborso particolarmente impegnativo dall’utente finale stesso.

Tra le specifiche tecniche spiccano sicuramente un ampio display AMOLED da 1,1 pollici, con batteria anche di 14 giorni di utilizzo continuativo, senza dimenticare l’impermeabilità fino a 5 atmosfere, il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco e la possibilità di avviare/registrare allenamenti. Manca, come è giusto che sia, il chip GPS integrato, dovrà essere condiviso direttamente con lo smartphone.

Tutto questo ad un prezzo veramente risicato, sono infatti necessari solamente 29 euro per il suo acquisto effettivo, con la solita garanzia di 2 anni, da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’ordine stesso.