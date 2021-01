Expert accoglie il 2021 con un volantino Fuoritutto che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, portando con sé prezzi sempre più bassi e sconti alla portata dei consumatori che vogliono spendere il meno possibile.

Fino al 17 gennaio 2021, sia nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, che direttamente online sul sito ufficiale, il cliente potrà approfittare di ottime offerte speciali. La spedizione presso il domicilio, è importante ricordarlo, sarà sempre a pagamento, quindi andrà effettivamente aggiunta una piccola cifra per la consegna (senza limiti o vincoli di spesa).

Expert: grandi offerte per tutti i gusti

L’intenzione di Expert è di partire prima di tutto dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, ecco quindi arrivare un’importante riduzione applicata direttamente su Apple iPhone 11 Pro, uno degli smartphone più desiderati e richiesti di tutto l’anno precedente, oggi in vendita ad un prezzo che potremmo definire più accessibile, anche se non ancora completamente economico, saranno infatti necessari ben 949 euro per il suo acquisto.

In alternativa è possibile virare verso il mondo Android, optando per uno Xiaomi Mi 10T Pro da soli 549 euro, un prezzo assolutamente da consigliare a tutti, per un modello completo, forse carente in termini di dimensioni e di comparto fotografico.

Il volantino Expert si espande anche verso altre categorie merceologiche, non legate esclusivamente al mondo mobile, per questo motivo consigliamo caldamente l’apertura delle pagine che trovate inserite qui sotto, come galleria fotografica.