Il volantino Coop e Ipercoop è possibile definirlo a tutti gli effetti un ottimo concentrato di sconti, grazie ai quali gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prezzi sempre più bassi, e di prodotti dalla qualità superiore alle aspettative.

Se in passato vi avevamo parlato di soluzioni non troppo accattivanti, le aziende sono riuscite a ribaltare completamente la situazione, arrivando a proporre una campagna promozionale molto interessante, anche se ufficialmente disponibile in esclusiva sul sito ufficiale. Avete capito bene, gli acquisti non risulteranno effettuabili in negozio, anche se comunque avrete la possibilità di ricevere la merce direttamente presso il vostro domicilio a costo zero, previo un ordine di almeno 19 euro.

Coop e Ipercoop: tutte le offerte del periodo

Il volantino Coop e Ipercoop è senza ritegno, infatti parte forte scontando alcuni prodotti di fascia altissima, come ad esempio Samsung Galaxy S20+, disponibile alla cifra finale di 799 euro, nonché l’ultimo incredibile LG Wing, in vendita a 1190 euro, e caratterizzato dal display rotante.

La fascia media è invece rappresentata da soluzioni ovviamente più economiche, del calibro di Xiaomi Mi 10T, proposto alla cifra finale di 299 euro, passando anche per iPhone SE 2020, disponibile a 489 euro, oppure l’accoppiata Huawei P30 New Edition e Huawei P Smart 2021, i cui prezzi finali non superano i 249 euro.

Ogni prodotto potrà essere raggiunto solo online, recandosi direttamente in negozio potrebbero risultare disponibili, ma ovviamente con un prezzo finale completamente differente.