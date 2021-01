WhatsApp ecco un trucco per inviare messaggi programmati

WhatsApp è una applicazione di messaggistica molto utilizzata in questi anni e molto spesso si è resa davvero indispensabile soprattutto in occasione delle festività natalizie per mandare gli auguri. In particolare, sarebbe ancora più utile ed efficace poter inviare dei messaggi di auguri programmati all’orario che più si preferisce, ma dall’app in sé non è però possibile farlo. Tuttavia, esiste un piccolo trucco.

SKEDit: ecco come inviare messaggi programmati su WhatsApp

Non è ancora possibile inviare dei messaggi programmati direttamente dall’applicazione di Mark Zuckerberg. Tuttavia, come già accennato, esiste un modo alternativo per farlo. Si tratta di SKEDit, ovvero un’applicazione presente al momento soltanto sui dispositivi con a bordo il sistema operativo Android. Su i device di casa Apple con a bordo IOS, al momento non esiste una alternativa simile e ben funzionante.

Tornando a SKEDit, con quest’ultima sarà per l’appunto possibile programmare i messaggi che si vuole inviare ad un determinato contatto su WhatsApp a qualsiasi orario e non solo. Infatti è anche possibile impostare una sorta di promemoria prima che sia inviato il messaggio desiderato con un avviso del tipo “Ricordami prima di inviare“. Oltre a questo, con SKEDit si possono svolgere tante altre funzioni. Tra queste, vi sono ad esempio programmare l’invio di SMS, di chiamate, di messaggi dal social Facebook Messenger e programmare l’invio di email da Gmail.

Insomma, con una sola applicazione è possibile gestire più account differenti e si può pianificare l’invio dei messaggi. Vi ricordiamo che questa applicazione non è disponibile sui dispositivi con a bordo IOS.