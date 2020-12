Purtroppo è arrivata una nuova truffa ai danni della nota app di messaggistica WhatsApp. Questa volta, si tratta dell’arrivo della richiesta di un certo codice a 6 cifre da parte di uno dei propri contatti presenti in rubrica ed è proprio tramite quest’ultimo che può avvenire successivamente il blocco del proprio profilo.

Attenzione alla nuova truffa del codice a 6 cifre di WhatsApp

In questi ultimi giorni sta circolando una nuova tipologia di truffa sull’app di messaggistica di Mark Zuckerberg. Come già accennato, a tentar di far cadere in trappola gli utenti questa volta è un messaggio proveniente da uno dei propri contatti presenti sulla rubrica. Nel messaggio, viene richiesto di inviare un certo codice a 6 cifre. Si leggono infatti messaggi del tipo “Ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandamelo?”.

Già tutto ciò dovrebbe far sorgere qualche dubbio o sospetto, ma subito dopo l’arrivo di questa richiesta arriva poi sul cellulare della vittima un SMS contenente proprio il codice a 6 cifre richiesto. Tuttavia, si rischierebbe il blocco totale del proprio account di WhatsApp se si dovesse inserire questo codice nella chat dove è stato richiesto. In realtà, dietro a tutti i messaggi e a queste strane richieste, si celano degli hacker esperti.

Purtroppo in molti cadono in questo tranello, ma per questo bisogna stare molto attenti. Ad esempio, bisogna in ogni caso ignorare messaggi con richieste simili, anche perché molto spesso sono anche scritti in maniera impersonale, soprattutto se provengono da amici o parenti che non risponderebbero mai in questo modo.