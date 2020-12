After Life, Sex Education, Peaky Blinders: Netflix ci inonda di novità

Il colosso che ha conquistato i cuori di una gran parte del mondo ha superato qualsiasi piattaforma sul panorama delle serie tv e dei film in streaming. A renderla prima tra tutte vi sono del nuove uscite come:

Away (1 stagione)

Glow (3 stagioni)

Le terrificanti avventure di Sabrina (4 stagioni)

Marianne (1 stagione)

Osmosis (1 stagione)

Altered Carbon (2 stagioni)

The Dark Crystal: Age of Resistance (1 stagione)

I’m not okay with this (1 stagione)

The Society (1 stagione)

Atypical (4 stagioni)

Lost in Space (3 stagioni)

Spinning Out (1 stagione)

Ci sono però ancora alcuni titoli rimasti in sospeso per via del Coronavirus. Ci riferiamo a After Life, Sex Education, Peaky Blinders. Ecco le news.

After Life, Sex Education, Peaky Blinders: le serie svanite

After Life, serie scritta, diretta e interpretata da Ricky Gervais, racconta la vita di un uomo costretto a vivere un lutto doloroso: quello della moglie. Egli dopo tale evento entra in una profonda depressione che lo cambia totalmente. Gli autori hanno raccontato la sua storia in due stagioni ultimamente (ad aprile) uscite su Netflix. Non ci sono novità ancora, per fortuna però la potremo vedere verso la metà del 2021.

Sex Education invece, serie Comedy dunque molto più leggera, affronta un argomento comune: l’eros. Al momento sono uscite due stagioni e la terza è già in arrivo. Purtroppo però, a causa del Coronavirus non si hanno notizie. Anche in questo caso dobbiamo aspettare il prossimo anno.

Peaky Blinders è una serie crime ambientata negli anni 30 e avente come protagonista un’anonima gang criminale, con a capo Tommy Shelby (Cillian Murphy). La serie ha ottenuto le sue 5 stagioni, ma per la sesta ci vorrà ancora un po’ di tempo. Consolatevi, perché arriverà anche una settima parte.