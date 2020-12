Al lancio dei nuovi top di gamma Samsung Galaxy S21 mancano soltanto due settimane e il colosso sembra aver dato il via ai preordini ma non ovunque. Soltanto negli Stati Uniti, infatti, è possibile procedere con il preordine dei dispositivi che andranno a costituire la nuova serie tramite l’app “Samsung Shop”.

Samsung Galaxy S21: negli USA è possibile effettuare il preordine e ricevere bonus in omaggio!

Accedendo all’applicazione Samsung Shop, negli Stati Uniti, è già possibile effettuare il preordine dei dispositivi della serie Galaxy S21, il cui lancio ufficiale avverrà il 14 gennaio.

Il colosso non si è limitato a dare il via ai preordini. Infatti, ha rivolto agli utenti americani anche la possibilità di ricevere dei bonus in omaggio. Coloro che procederanno con la prenotazione potranno ricevere un bonus di 60,00 dollari da utilizzare per l’acquisto di accessori; e, completando l’acquisto tramite l’app Samsung Shop, sarà possibile ricevere anche 10,00 dollari in omaggio. In più, gli utenti in questione ricevono l’opportunità di dare in permuta il loro smartphone che potrà essere valutato in base alle condizioni attuali ad un massimo di 700,00 dollari.

I dettagli sulla serie di dispositivi in arrivo sono ormai noti. Da tempo, inoltre, emergono sempre nuove indiscrezioni che ne svelano le caratteristiche ma la data di lancio non ha ancora ricevuto conferme. E’ sconosciuta, inoltre, anche la data nella quale il colosso potrebbe dare inizio ai preordini in altri paesi. Si presume che potrebbe comunque non mancare molto se considerata l’alta probabilità che il lancio possa avvenire il 14 gennaio.