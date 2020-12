La più grande piattaforma di streaming video presente attualmente sul mercato è indubbiamente Netflix. Continua ancora oggi ad essere quella che vanta il maggior numero di iscritti, nonché quella in maggior crescita. La ragione di questo è indubbiamente la moltitudine di serie TV di successo che ha proposto negli anni. Le serie in questione sono: Lucifer, Stranger Things e The Order. Ecco tutto quello che sappiamo in relazione alle novità delle prossime stagioni.

Stranger Thing, Lucifer e The Order, ecco tutte le novità

La seconda stagione di The Order, la serie horror soprannaturale e di produzione americana, in streaming su Netflix, ci ha portato sulle montagne russe: lupi mannari, società segrete, magia e oscuri presagi sono solo alcuni degli elementi tipici del genere che abbiamo visto nel secondo ciclo di episodi. Netflix non si è ancora espressa circa il rinnovo di The Order per una terza stagione. Visto il successo della serie è facile prevedere The Order venga rinnovata.

Il percorso travagliato di Lucifer, è ormai noto ai più. La serie è stata cancellata e riconfermate diverse volte anche grazie all’insistenza dei fan. Ad agosto la piattaforma ha finalmente ospitato la prima parte della quinta e ultima stagione della serie. A causa del Covid, attualmente è impossibile stabilire quando sarà possibile vedere la seconda parte.

Concludiamo con Stranger Things. La serie aveva iniziato le riprese della quarta stagione poco prima dell’inizio del lockdown. Per ragioni di sicurezza relative al Covid, non sappiamo ancora quando le sue riprese gli cominceranno ma si vociferava che sarebbe accaduto presto. Tuttavia, ci sono ancora pochissime notizie e pertanto l’uscita della serie è rinviata a data da destinarsi.