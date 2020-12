Dal 24 al 27 dicembre sarà impossibile uscire di casa in seguito all’ultimo DPCM che ci ha messi un’altra volta in Lockdown. E chiaro che sarà un Natale anomalo e che questa sia una decisione presa unicamente per il bene di tutti noi. Pertanto è inutile arrabbiarsi e la cosa migliore da fare è studiare un modo per passare il tempo tutti insieme e serenamente.

Natale in lockdown, ecco dei film e delle serie con cui passare le feste

Se avete voglia di guardare il classico film che mi scaldi il cuore per Natale, vi consigliamo Love Actually. Si tratta di una pellicola britannica con un cast veramente eccezionale tra cui compaiono nomi come Alan Rickman, Colin Firth, Hugh Grant, Emma Thompson o Liam Neeson. La trama è un insieme di piccole storie tutte intrecciate tra loro e tutte con come tema centrale l’amore in varie sue forme. Oltre a questo è una commedia che a tratti fa molto ridere come solo gli inglesi sanno fare.

Se avete voglia di qualcosa di più fantastico, il film perfetto è probabilmente Edward Mani di Forbice, disponibile a pagamento su Prime Video. Oppure La storia fantastica, presente a sua volta nel catalogo Netflix. O ancora Il Grinch, con Jim Carrey come protagonista. Ma uno dei film per eccellenza in questo senso rimane The Nightmare Before Christmas, sempre noleggiabile su Prime.

Se ti piacciono le cose più “creepy“, dovreste scegliere Gremlins, storico horror degli anni 90 al punto che tutti coloro cresciuti in quella decade non possono che conoscere già questo film. Indubbiamente conoscete tutti “Mamma ho perso l’aereo“, che però attualmente non si trova presente nessuna piattaforma (ma che ogni anno viene trasmesso in questi giorni in TV).

Volete seguire qualcosa di più lungo, su Netflix è uscita una serie che si chiama Natale con uno sconosciuto. Si tratta di una serie scandinava in cui la protagonista, di nome Johanne, si rimbocca le maniche per trovare un fidanzato prima di Natale, stanca di essere continuamente additata perché single. La serie è composta da due stagioni da sei episodi che potete tranquillamente guardare in un paio di giorni se avete voglia di fare una maratona.