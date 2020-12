Come spesso accade è difficile tenere nascosto un device prima della presentazione ufficiale. Nella maggior parte dei casi si viene a conoscenza di tutta la scheda tecnica o di foto “rubate” per la gioia dei fan e degli utenti, che non vedono l’ora di dare un’occhiata alla prossima generazione di device.

Con Xiaomi Mi 11 è successo proprio questo: grazie ad un leak siamo a conoscenza del suo design e di parte della sua scheda tecnica, ma scopriamone di più nel prossimo paragrafo.

Svelate le caratteristiche dello Xiaomi Mi 11

Vari Leaker hanno postato immagini e informazioni su uno degli smartphone più attesi di fine anno e che verrà commercializzato a inizio 2021.

Le caratteristiche principali sembrano includere ben 12 Gb di ram, il nuovissimo processore Snapdragon 888 e un display curvo sui bordi Oled QuadHD+. Una dotazione di tutto rispetto per un top di gamma 2021, che sul lato posteriore include 3 fotocamere, dalle cui dimensioni possiamo dedurre un sensore estremamente generoso. La principale dovrebbe essere da 108MP, per una qualità al top della categoria.

Presente la ricarica wireless, ma soprattutto Android 11 e la MIUI 12. Non resta che attendere poche ore per scoprire la maggior parte di queste informazioni, nella presentazione ufficiale di oggi.

Xiaomi si conferma ancora una volta uno dei maggiori contendenti alla vetta dei produttori di smartphone per il 2021, con Samsung e One Plus al vertice e Huawei affossata dai ban di Trump per la produzione e per l’approvvigionamento di materiali.

Fateci sapere nei commenti come vi sembra questo nuovo dispositivo e continuate a seguirci per non perdervi nessuna delle novità tecnologiche di questo fine 2020.