Cyberpunk 2077: la patch 1.06 corregge il fastidioso bug sui salvataggi

L'aggiornamento 1.06 risolve uno dei bug più fastidiosi per il PC, in modo che non si verifichi più. Ma non salverà i salvataggi già rovinati

Giusto in tempo per Natale, CD Projekt Red dona ai giocatori un piccolo regalo sotto forma di patch 1.06 per Cyberpunk 2077. Il nuovo aggiornamento è già disponibile per PC e console e può quindi essere scaricato e installato immediatamente.

La patch 1.06 non è grande, ma risolve uno dei bug più estenuanti per il PC al momento. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato molto di un grave bug che interessava i file di salvataggio più grandi di 8 MB. Quando si provava a caricare quel file, i giocatori venivano accolti con un messaggio di errore che citava “Il gioco salvato è danneggiato e non può essere caricato”.

Cyberpunk 2077: correte a scaricare il nuovo hotfix

Ciò accadeva quando il tuo inventario era diventato troppo grande dopo aver raccolto o creato troppi oggetti. Tutti questi problemi ora dovrebbero svanire con la nuova patch 1.06. In questo modo, i giocatori non dovranno più preoccuparsi di un inventario troppo grande.

Se dai un’occhiata alle note sulla patch, CD Projekt ha sostanzialmente risolto il problema, ma l’aggiornamento non aggiusta i file di salvataggio già corrotti. Dunque, se hai già superato il limite di 8 MB, non puoi recuperare quel file. Ciò significa che devi scegliere un salvataggio non danneggiato per continuare a giocare a Cyberpunk 2077.

Sebbene Cyberpunk 2077 abbia avuto un inizio estremamente accidentato, specialmente su console, il gioco di ruolo più atteso dell’anno ha venduto oltre 13 milioni di copie. Il team di sviluppo ha promesso ai giocatori di risolvere la maggior parte dei bug con due grandi aggiornamenti attesi nei mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Non ci resta, dunque, di aspettare e sperare che la società mantenga la promessa.