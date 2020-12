L’operatore WindTre ha sempre dimostrato la sua attenzione nei confronti dei più giovani, e in particolar modo per gli studenti, proponendo loro delle tariffe interessanti per il costo particolarmente conveniente e per le quantità di Giga garantite. Anche questo mese, infatti, mantiene in listino la sua incredibile offerta WindTre Student che, a un costo di soli 9,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Offerta WindTre Student: minuti, SMS e 80 GB di traffico dati a un prezzo speciale!

L’offerta WindTre Student permette di ricevere contenuti davvero eccezionali a un costo ridotto ma non tutti possono richiederne l’attivazione. Il gestore WindTre rivolge la sua offerta esclusivamente ai clienti aventi età massima 20 anni che procedono con l’acquisto di una nuova SIM indicando come modalità di pagamento una carta di credito, un conto corrente o una carta conto.

La tariffa è infatti disponibile in versione Easy Pay. Quindi, ogni spesa prevista, come il rinnovo mensile, dovrà essere sostenuto attraverso una delle modalità appena indicate. Nel caso in cui si desideri procedere ugualmente con l’attivazione, sostenendo le spese tramite credito residuo, i contenuti previsti saranno ridotti ma il costo di rinnovo rimarrà invariato.

L’attivazione dell’offerta WindTre Student può essere effettuata online; procedendo con l’ordine della SIM tramite il sito ufficiale e recandosi in uno dei negozi fisici per ritirarla; o direttamente nei punti vendita del gestore. Il costo da sostenere per completare l’acquisto della nuova SIM WindTre ammonta a soli 10,00 euro.