WindTre in questi ultimi giorni che precedono il Natale conferma in gran parte la sua strategia commerciale delle scorse settimane. Il provider arancione vuole essere alternativo tanto ad Iliad quanto a TIM. Il target di pubblico maggiormente favorito delle promozioni di WindTre è senza dubbio quello dei giovani.

Proprio come TIM con la sua Young Student Edition, anche WindTre garantisce ai clienti con età inferiore a 20 e 30 anni due tariffe: la WindTre Young e Student.

WindTre, le migliori offerte per il pubblico più giovane

La tariffa principale pensate per i giovani si chiama WindTre Young. Questa promozione è stata rivisitata con una nuova forma. Le soglie di consumo per il pubblico presentano chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali con l’aggiunta di 80 Giga per navigare in internet con linea 4G. Il prezzo per il rinnovo mensile sarà pari ad 11,99 euro. La promozione si rivolge a vecchi e nuovi clienti, con il limite di età fissato a 30 anni.

Un pubblico più ristretto è quello per la WindTre Student. I clienti che scelgono questa seconda variante di WinTre avranno a loro disposizione sempre chiamate illimitate verso tutti con 40 Giga per navigare in internet con la velocità del 4G.

Il costo di questa ricaricabile è leggermente più basso rispetto alla precedente: solo 9,99 euro ogni trenta giorni. Da considerare però che la WindTre Student è compatibile solo con gli abbonati che hanno meno di 20 anni. In automatico la tariffa prevede il sistema di pagamento Easy Pay con fatturazione su carta di credito o conto corrente.