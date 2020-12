Il gestore telefonico TIM non si ferma nemmeno a Natale, e così lancia speciali promozioni tutte da scoprire. Sebbene questo farà il suo exploit nel periodo natalizio, già dal mese di novembre aveva anticipato delle offerte speciali che scadranno esattamente domani (e non solo). Affrettatevi quindi perché la fine è molto vicina!

TIM promo: il riassunto delle tariffe natalizie e non

Facendo un riepilogo delle tariffe precedentemente proposte dalla compagnia, una delle promo più interessanti, che sembra quasi essere giunta al termine, propone Disney+. TIM dunque include nei suoi pacchetti di TIMVISION il servizio di streaming con le produzioni Disney. Pertanto i clienti di rete fissa o di rete mobile TIM dal 27 Novembre 2020 e fino all’8 Dicembre 2020 potranno ritirare, se non hanno mai usufruito di Mondo Disney+ o Mondo Intrattenimento, 2 settimane gratis di Disney+ attraverso una pagina dedicata al sito dell’operatore. Ovviamente una volta concluso il periodo promozionale, il servizio si disattiverà automaticamente senza costi aggiunti.

Per quanto riguarda il mondo della rete mobile invece, a partire dal 30 Novembre 2020 è giunta l’offerta per clienti Under 25 denominata TIM Young Student Edition (che include fra le altre cose la E-Learning Card con Giga illimitati per le piattaforme di didattica a distanza). Questa potrà essere attivata fino al 10 Gennaio 2021 (esclusi cambiamenti) e avrà un costo mensile di 9,99 euro al mese (invece di 11,99 euro al mese) mantenendo gli stessi bundle precedenti.

Non termineranno dunque le promozioni TIM con Supergiga e la promozione Supergiga Raddoppia, valida sempre fino al 10 Gennaio 2021, la quale permette di ottenere fino a 200 Giga al mese per 3 mesi.