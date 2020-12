Motorola si è impegnata molto quest’anno con i nuovi smartphone. La comunità Android attende ancora con impazienza qualsiasi cosa il marchio offra e ci sono modelli già in fila per il prossimo anno. Nel frattempo, le unità attualmente sul mercato stanno per ottenere il sistema operativo Android 11.

Si tratta di un importante aggiornamento di Motorola in quanto il nuovo sistema operativo ha lo scopo di ottimizzare i telefoni Android Moto e migliorare il sistema e le prestazioni. Il sistema operativo Android 11 offrirà controlli del dispositivo avanzati, modi più efficienti per gestire le conversazioni, impostazioni sulla privacy migliorate e altro ancora.

Motorola si è impegnata molto per i suoi device nel 2020

Presto sarai anche in grado di gestire diverse conversazioni sull’app Messaggi con Android 11. La gestione delle conversazioni può includere la visualizzazione, la risposta e il controllo dei messaggi. Puoi utilizzare più app di messaggistica e controllarle da un’unica posizione. Le conversazioni prioritarie possono essere selezionate o contrassegnate in modo che possano essere visualizzate nella schermata di blocco dello smartphone.

Con Android 11 dovrai configurare le autorizzazioni una tantum per quando vuoi o come vuoi che i tuoi dati vengano condivisi. Ad app importanti come fotocamera, posizione o microfono potrebbero essere concesse autorizzazioni una tantum su Android 11. Ciò rende le cose più private e sicure perché l’autorizzazione viene concessa solo quando necessario.

Ecco la lista dei device che riceveranno Android 11

Dal tuo smartphone Moto, potrai anche controllare altri dispositivi intelligenti e multimediali. I controlli multimediali sono una caratteristica speciale della nuova piattaforma Android. Dunque, una volta aggiornato il tuo smartphone ad Android 11, potrai a gestire gli altri tuoi dispositivi a casa.

Motorola ha elencato tutti gli smartphone Moto e i dispositivi Lenovo che possono essere aggiornati ad Android 11. Ecco i modelli:

Motorola Razr 5G, Motorola Razr 2019

Motorola edge, Motorola edge +

Motorola one 5G, Motorola one action, Motorola one fusion, Motorola one fusion +, Motorola one hyper, Motorola one vision

Moto G 5G, Moto G 5G plus, Moto G veloce, Moto G power, Moto G pro, Moto G stylus, Moto G9, Moto G9 play, Moto G9 plus, Moto G9 power, Moto G8, Moto G8 power

Lenovo K12 Note

Tieni presente che il rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo Android 11 dipenderà ancora dal gestore e dal paese.