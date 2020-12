Le offerte racchiuse all’interno del volantino di Coop e Ipercoop sono tra le migliori del periodo corrente, sopratutto per la loro capacità di proporre prezzi sempre più bassi, ed una serie di sconti invidiabili, almeno rispetto a quanto la concorrenza appare essere attualmente in grado di offrire.

Il risparmio è garantito su moltissimi prodotti, in questo modo gli utenti potranno avvicinarsi ad alcuni dei dispositivi maggiormente desiderati, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto. E’ importante ricordare, ad ogni modo, che gli acquisti sono previsti solamente presso i punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Tutti i modelli commercializzati sono conditi con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Coop e Ipercoop: risparmiare è molto semplice

Risparmiare con Coop e Ipercoop è molto semplice, anche se in determinate occasioni sarà necessario rinunciare alla qualità del prodotto effettivamente selezionato. Il cliente infatti si ritrova a poter mettere le mani su uno Huawei P40 Lite E, uno smartphone da poco tempo disponibile sul mercato, in vendita oggi a soli 139 euro, ma con alle spalle alcune importanti limitazioni.

La più grande riguarda sicuramente l’assenza dei servizi Google, tutti devono ricordare che i prodotti Huawei commercializzati nel 2020, tranne che rarissimi casi, sono con i cosiddetti Huawei Mobile Services, di conseguenza se sceglierete di acquistarli dovrete fare i conti con l’assenza delle applicazioni dell’azienda di Mountain View.

Il volantino Coop e Ipercoop è visibile nella sua interezza direttamente sul sito ufficiale.