Coop e Ipercoop: i nuovi prezzi del volantino annientano MediaWorld

Coop e Ipercoop hanno in serbo per gli utenti italiani offerte veramente uniche nel loro genere, il volantino attivato in occasione del Natale 2020, è un buonissimo concentrato di prezzi bassi, a cui ognuno di noi potrà addurre per cercare di spendere il meno possibile.

Con la campagna promozionale corrente, infatti, il consumatore si ritrova a poter raggiungere buoni dispositivi, senza però poter approfittare dei veri e propri top di gamma. Il volantino, prima di tutto, risulta essere disponibile solamente nei negozi dislocati sul territorio, non online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte, a dispetto di quanto si potrebbe effettivamente pensare, non appaiono essere un problema, di conseguenza si dovrebbe raggiungere lo stesso prodotto anche verso la fine della validità della campagna.

Correte sul nostro canale Telegram, troverete i migliori codici sconto Amazon e tutte le offerte più pazze del periodo.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino continuano a stupier

Le offerte del volantino Coop e Ipercoop continuano a stupire, gli utenti infatti riescono ad accedere ad un prodotto economico, come lo Huawei P40 Lite E, pagandolo veramente pochissimo. Al giorno d’oggi, infatti, saranno necessari solamente 139 euro per il suo acquisto.

Coloro che lo sceglieranno, dovranno comunque sapere che non include i servizi Google, ciò sta a significare che non presenta le applicazioni dell’azienda di Mountain View, ma si affiderà interamente agli Huawei Mobile Services. Per il resto, è un dispositivo con display da 6.4 pollici IPS LCD, con 3 sensori fotografici nella parte posteriore.

Il volantino Coop e Ipercoop lo potete visionare direttamente sul sito dell’azienda.