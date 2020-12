Expert continua sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a convincere con una campagna promozionale che racchiude ottime offerte, prezzi veramente più bassi del normale, e sconti sempre in linea con le più rosee aspettative dei consumatori nazionali.

Il volantino non delude nemmeno in termini di disponibilità sul territorio, è infatti importante ricordare che gli acquisti potranno essere effettuati sia online che nei vari punti vendita in Italia. Gli utenti che opteranno per un ordine sul sito, dovranno comunque fare i conti con le spese di spedizione direttamente presso il proprio domicilio, da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: perché risparmiare è così facile

La campagna promozionale di Expert è decisamente apprezzata data la presenza comunque di tutti i migliori dispositivi attualmente in circolazione, infatti gli utenti potranno anche decidere di mettere le mani su top di gamma, senza dover spendere cifre altissime. I modelli coinvolti nella campagna sono Galaxy S20 Ultra 5G, Oppo Reno 4, iPhone SE 2020, Samsung Galaxy S20+ o Oppo Reno 4, i prezzi partono ad ogni modo da 549 euro.

Nell’eventualità in cui, comunque, si voglia spendere ancora meno di quanto appena scritto, il consiglio è di puntare direttamente verso Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A71, Galaxy A20e o simili, sempre con una spesa che non andrà a superare i 400 euro complessivi.

Il volantino expert abbraccia ad ogni modo anche altre tipologie di prodotti e di categorie merceologiche, per essere aggiornati in merito alle offerte e per i dettagli, aprite le pagine seguenti.