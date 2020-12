È stato un inizio sconcertate per Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi di tutti i tempi. Gli utenti sono subito corsi ai ripari per ottenere hardware di alto livello e godersi il gioco. Farà piacere sapere che l’elevata barriera di accesso a una versione stabile del gioco è stata ridotta in modo significativo per un’enorme fascia di possessori di smartphone.

Infatti, Google Stadia arriva finalmente su iPhone e iPad in una forma “diversa” dal solito chiamata web-app. La piattaforma di streaming di giochi, che è naturalmente già disponibile sul sistema operativo mobile Android di Google, è stata finora esclusa dai dispositivi mobili di Apple. Alla società non piace l’idea di non prendere una fetta dei ricavi dalla vendita di giochi su Google Stadia.

Cyberpunk 2077 può essere giocato su tutti i dispositivi iOS

La soluzione alternativa di Google per tenere Stadia fuori dall’App Store? Una scorciatoia Safari ottimizzata a schermo intero. Il lettore Stadia di Google funziona bene sul browser Apple. Poiché il suo controller si accoppia direttamente ai server cloud di Google, è una soluzione quasi perfetta.

Per accedere alla nuova app web di Stadia per iOS, visita semplicemente www.stadia.google.com sul tuo dispositivo iOS, premi il pulsante di condivisione e scegli “Aggiungi alla schermata Home”. Stadia viene quindi bloccato sulla schermata iniziale e si apre in modalità a schermo intero quando viene toccata la sua icona.

Stadia, come piattaforma di streaming che trasferisce i dati di gioco sul Web in modo molto simile a uno streaming Netflix, mira a imitare l’esperienza PC di fascia medio-alta, ma senza dover spendere su hardware tre volte il costo di una PS5. Qui, l’unico prezzo di ingresso è il costo di Cyberpunk 2077 dal negozio Stadia – quello che con Stadia ora offre un livello di gioco completamente gratuito, con un abbonamento ‘Pro’ che offre giochi gratuiti e opzioni di gioco 4K.

Gli attuali giocatori di Stadia segnalano un’esperienza molto stabile (a condizione che la velocità della tua banda larga soddisfi i requisiti consigliati). La versione offre anche il vantaggio di un accesso istantaneo: non è richiesto alcun download. Qualsiasi correzione o patch che lo sviluppatore CD Projekt Red implementa viene applicata immediatamente e automaticamente.