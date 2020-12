Le SIM Top Number sono delle particolari SIM caratterizzate sequenze numeriche rare che possono essere di tipo continuativo, o possono avere la stessa cifra che si ripete più volte, talvolta anche coppie di cifre e così via. L’universo dei collezionisti ricerca questo genere di SIM disponibili, offrendosi anche di pagarle cifre molto care. Ecco un po’ di news utili sulla questione.

SIM Top number, come sono state scoperte, perché valgono tanto e a cosa hanno portato

Un servizio mandato in onda durante Le Iene, spiegava bene quali sono questi rari numeri provenienti da diversi operatori telefonici. A causa della semplicità con cui è possibile digitare anche solo fantasia queste cifre, i possessori rischiano di ricevere ogni giorno chiamate martellanti da parte di aziende varie, anche solo scopo pubblicitario.

Ma per quale motivo le SIM Top Number avrebbero portato anche del buono nella società? Alcune di queste schede, sono state vendute persino a un valore superiore a 50.000 euro. Per questa ragione eBay ha messo su un asta in cui 5 di questi numeri sono stati messi in vendita con lo scopo di devolvere l’intera somma ricavata alle casse dell’Istituto Nazionale Tumori. Vi riportiamo la lista di questi numeri:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Oltre 600 persone hanno partecipato all’asta e questo, è un ottimo risultato per una nobile causa.