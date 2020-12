GTA 6: manca sempre meno alla sua uscita, ecco la grande novità del gioco

Il tempo scorre e i fan del famoso gioco Grand Theft Auto (GTA 6) non stanno più nella pelle. Il nuovo arrivo segnato dal sesto capitolo rilascerà dei grandi aggiornamenti? Qui di seguito tutte le novità del videogioco open world action-adventure, compresa la mappa di gioco ampliata con una nuova zona da esplorare.

Innanzitutto sappiamo ufficialmente che conterrà una nuova rapina. Le voci provenienti da Rockstar Mag, sito francese di informazione sui giochi Rockstar, dichiarano di aver sentito le informazioni legate all’espansione della mappa da più di una fonte.

“Inoltre – prosegue Rockstar Mag – nel nuovo video dei Gorillaz ambientato in GTA V, The Valley of the Pagans, si vede una nuova, misteriosa location mai vista prima in GTA”, sempre che di Grand Theft Auto si tratti. Effettivamente la si nota nella parte finale del videoclip On Melancholy Hill del 2010 e sulla copertina dell’album Plastic Beach.

Altro indizio giunge da Take Two Interactive (proprietaria di Rockstar Games), in cui l’amministratore delegato Strauss Zelnick ha comunicato: “Sia Grand Theft Auto Online che Red Dead Online riceveranno importanti aggiornamenti entro la fine dell’anno fiscale, con un’estensione delle Frontier Pursuits per Red Dead Online e il più grande aggiornamento di sempre per GTA Online, con un nuovo furto in un luogo nuovo.” È confermato quindi l’arrivo di una nuova location.

Al momento né Rockstar Games né Take Two Interactive hanno rivelato una data di uscita per questo grande aggiornamento. Possiamo però dirvi che il uso arrivo non tarderà oltre l’Aprile del 2021. Tornate a trovarci per le eventuali novità!