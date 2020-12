Da diversi giorni ormai si diffondono in rete notizie che permettono di conoscere in maniera sempre più dettagliata quelli che saranno i prossimi auricolari wireless di Samsung. Grazie alle prime indiscrezioni è emerso il nome delle cuffie, Galaxy Buds Pro; in seguito sono state svelate le probabili colorazioni nelle quali sarà possibile acquistarle. Adesso, trapelano quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche e il costo di lancio; oltre a un importante informazione che non lascerà indifferenti gli utenti intenzionati a procedere con l’acquisto di uno dei prossimi top di gamma di casa Samsung.

Samsung Galaxy Buds Pro: emergono le specifiche tecniche degli auricolari!

Il 14 gennaio 2021 assisteremo con molta probabilità al lancio dei nuovi top di gamma Samsung e la loro presentazione potrebbe essere accompagnata da quella dei nuovi Galaxy Buds Pro e dei Galaxy Smart Tag. Sugli Smart Tag le notizie sono ancora scarse ma ciò non vale per i Galaxy Buds Pro dei quali conosciamo le specifiche tecniche grazie alle certificazioni trapelate in rete.

I nuovi auricolari potrebbero vantare un’autonomia di ben 22 ore poiché dotati ognuno di una batteria da 60 mAh e accompagnate da un case alimentato da una batteria da 500 mAh compatibile con la ricarica wireless e la ricarica rapida. Sarà presente la cancellazione attiva del rumore e la connessione Bluetooth 5.1, potranno essere gestiti tramite touch e offriranno senza alcun dubbio una qualità del suono migliore rispetto ai predecessori. In merito al design, pare che il colosso abbia messo da parte la forma a fagiolo e che potrebbe lanciare i suoi nuovi auricolari in diverse colorazioni, tra queste l’argento, il viola e il nero.

Il costo dei nuovi auricolari potrebbe ammontare a circa 199,99 dollari ma come anticipato Samsung potrebbe avere intenzione di sorprendere gli utenti che acquisteranno uno dei tre dispositivi appartenenti alla serie Galaxy S21, i quali potrebbero ricevere gli auricolari in regalo.