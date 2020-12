Abbiamo già avuto modo di parlare dei Samsung Galaxy Smart Tag e del loro probabile arrivo entro il 2021. A tal proposito sono emerse alcune novità che non si limitano a confermare quanto fino ad ora ipotizzato ma che svelano anche il periodo nel quale Samsung procederà con il lancio, il costo e le colorazioni in cui saranno disponibili.

Samsung Galaxy Smart Tag: ecco tutte le novità sul nuovo dispositivo del colosso!

Pur essendo ancora poche le informazioni a noi note riguardo le specifiche tecniche e le funzioni dei nuovi Samsung Galaxy Smart Tag, quanto emerso negli ultimi giorni attira l’attenzione poiché lascia intuire che avremo modo di assistere al lancio di un dispositivo interessante ed economico.

In base a quanto riportato da alcune recenti indiscrezioni, Samsung potrebbe lanciare il suo tracker a un costo di soli 15,00 euro, permettendo a ognuno di scegliere tra un modello in bianco e una versione in nero.

Il dispositivo di tracciamento pensato da Samsung si propone di rilevare la posizione degli oggetti sui quali è applicato ma non sappiamo quali altre funzioni potrebbe essere capace di svolgere. Gli utenti potranno sicuramente sfruttarlo su portachiavi e oggetti importanti così da conoscerne la posizione in qualsiasi momento.

Un accessorio molto simile sarà presto lanciato anche da Apple. Da tempo ormai non si fa che parlare degli Apple AirTag e delle innumerevoli occasioni nelle quali potrebbero essere utilizzati. Anche in questo caso, però, sono poche le specifiche tecniche trapelate dalle indiscrezioni diffuse in rete e quanto emerso fa riferimento esclusivamente ai brevetti depositati dal colosso.