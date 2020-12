SIM particolari: l'apparenza inganna, queste smartcard valgono una fortuna

Non tutte le schede SIM sono speciali, questo è ovvio. Esistono però delle eccezioni che acquisiscono un valore pazzesco volto persino a scopi benefici. Ci riferiamo a tutte quelle SIM particolari caratterizzate da una sequenza rara che permette loro di distinguersi dalla normalità. Le solite “Subscriber Identity Module” utilizzate dagli operatori di telefonia mobile per mettere a disposizione degli utenti le connessioni per servizi voce e dati, hanno per questa ragione fatto un enorme scalpore.

Come se non bastasse, dal ricavato ottenuto grazie alle SIM particolari, è stato possibile mettere in piedi un’asta destinata all’Istituto di Ricerca contro i Tumori. Il merito è del programma televisivo Le Iene, andato in onda su Italia 1, il quale ha convinto le compagnie telefoniche TIM, Vodafone e Wind Tre a partecipare. Le aste tenute dai collezionisti del settore hanno raggiunto cifre che superano addirittura i migliaia di euro. SIM: quali sono i numeri speciali messi all’asta Una volta scoperte le SIM particolari, è sorta una vera e propria categoria chiamata SIM Top Number, nella quale sono racchiusi i numeri telefonici con particolarità fuori dal comune. Alla compravendita al rialzo hanno partecipato 600 utenti. Ecco le sequenze che i collezionisti hanno già acquistato (con la dicitura “X,Y,Z” si indicano tutte quelle schede elettroniche i cui numeri sono tutti o parzialmente simili a prescindere dal prefisso operatore): 2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM.

per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM. 8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX.

per il numero TIM 33Y XXXXXXX. 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY.

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY. 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ.

per il numero Wind 320 XYZYZYZ. 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.