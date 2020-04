Negli ultimi mesi è esploso online il mercato dei vecchi cellulari che, nella maggior parte dei casi, potrebbero fruttare ai proprietari centinaia e centinaia di euro. A quanto pare, però, di recente quest’ultimo si è esteso anche alle schede telefoniche, meglio conosciute come SIM Top Number, ovvero tutte quelle SIM su cui sono attivi dei regolari numeri telefonici che risultano essere particolarmente speciali.

Secondo alcune stime, quindi, il mercato delle SIM Top Number si è trasformato in poco tempo in una vera e propria miniera d’oro. Decine e decine di schede telefoniche, infatti, sono state recentemente vendute online per cifre stratosferiche che, in molti casi, hanno raggiunto anche quota 50.000 euro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

SIM Top Number: ecco le sequenze numeriche più richieste in Italia

Conosciuto da pochissimi utenti in tutto il paese, il mercato delle SIM Top Number ha acquisito un enorme successo in seguito al servizio mandato in onda da Le Iene. Da quel momento, infatti, la richiesta si è letteralmente triplicata in tutto il paese, spingendo quindi Tim, Wind Tre e Vodafone a mettere all’asta alcune sequenze estremamente rare. Ecco di seguito i numeri speciali venduti:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che tutto il ricavato dell’asta è stato donato successivamente all’Istituto Nazionale dei Tumori.