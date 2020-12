L’obiettivo del servizio offerto da Apple con Fitness+ è garantire agli utenti di allenarsi chiunque essi siano, ovunque si trovino nel loro percorso di fitness, qualunque cosa vogliano fare, indipendentemente dal fatto che siano mai entrate in una palestra.

Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha ripetutamente affermato che spera e si aspetta che il più grande contributo di Apple all’umanità sia per la salute e il mondo del fitness. Williams e Blahnik hanno chiarito una parte centrale di questa missione: rendere più facile l’accesso a programmi d’allenamento, indipendentemente da chi sei.

“Penso che la maggior parte di noi voglia essere più attiva e fare più esercizio, ma non è semplice”, dice Williams. “E quindi abbiamo tutti bisogno di una piccola guida di volta in volta – e Fitness + è davvero orientata in questa direzione. Apple Watch, come probabilmente saprete, ha aiutato una tonnellata di persone a sedersi di meno, a muoversi di più e a fare esercizio. Per quanto riguarda gli esercizi, le persone hanno chiesto più aiuto. E noi stiamo cercando di fornire un servizio che pensiamo sarà davvero accessibile a tutti – non importa quale sia il tuo livello di forma fisica”.

Vale la pena notare che Fitness + non è accessibile a tutti. Innanzitutto, hai bisogno di un Apple Watch e un iPhone per usarlo. Inoltre non è gratuito, ad esempio costa 9,99 nel Regno Unito, anche se l’abbonamento può essere condiviso all’interno di una famiglia, c’è una prova gratuita ed è più economico come parte del pacchetto Apple One.

Fitness+: Apple spiega i pro e i contro del nuovo servizio offerto con Apple Watch

Fitness + arriva forse nel momento migliore e peggiore possibile. Uno degli aspetti positivi della pandemia è l’ascesa dei servizi di esercizi digitali: con le palestre chiuse e le persone spesso confinate a casa, ma con un’attenzione maggiore che mai al fitness, le persone hanno iniziato ad allenarsi a casa. “Pensiamo che Fitness + sarà altrettanto forte e ancora più forte in un mondo post-Covid“.

Sia Blahnik che Williams sono chiari sul fatto che non pensano che l’idea della palestra sia finita; è una pausa temporanea, non un arresto permanente, dicono entrambi. Blahnik fa riferimento all’esempio dell’Australia, ad esempio, dove un numero limitato di casi implica che le palestre sono più sicure e più aperte di quanto non siano negli Stati Uniti o nel Regno Unito. La crescita del fitness digitale così come la pandemia ha permesso alle persone di “sperimentare il fitness in modi nuovi rispetto a prima”.

Questo approccio olistico è alla base di gran parte dell’Apple Watch, anche prima dell’arrivo di Fitness +. Fitness + è cresciuto a un livello tale che non è mai stato immaginato in nessun altro modo, afferma Blahnik. “Un elemento centrale è il feedback che ti fa sentire parte della classe, e che la classe in qualche modo ti conosce”, continua Williams.

“Ci siamo chiesti ‘Come lo rendiamo inclusivo? Come lo rendiamo il più accogliente possibile? Come lo facciamo sentire come il tipo di posto in cui vorreste andare a lavorare? E come solleviamo tutte le intimidazioni che potrebbero derivare dall’esperienza fitness?‘. E così ci siamo concentrati meno sulla concorrenza e più su ciò che volevamo offrire”.